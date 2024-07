"No Pasarán", i rap francesi contro la destra di Le Pen e Bardella

Dopo la vittoria del Rassemblement National (RN) al primo turno delle elezioni legislative in Francia , alcuni rapper d'Oltralpe hanno deciso di prendere posizione contro il partito di estrema destra di Marine Le Pen e del suo candidato Jordan Bardella. Questa iniziativa si è concretizzata in un video online intitolato "No Pasarán", slogan ripreso direttamente dai repubblicani antifascisti durante la Guerra Civile Spagnola.

Un video duro e ribelle

Lo stile del video è diretto e duro, con un testo che spesso rasenta l'insulto. Le immagini e le figure retoriche spaziano dalle arti marziali miste (MMA) a commenti a volte misogini o complottisti, che coinvolgono temi come la massoneria e Israele. Sorprendentemente, molti degli artisti coinvolti dichiarano di essere poco esperti di politica e di non aver votato fino a questo punto. “Partecipare a questo pezzo è stato molto importante per me, perché sono cresciuto nell’eredità di un rap francese tagliente e impegnato, che mi ha ispirato molto. Appartengo alla generazione in cui il rap non si dissocia dal messaggio”, ha detto il produttore del video Fianso ai media francesi. Come molti suoi colleghi, l’artista aveva già pubblicato alcune canzoni contro il razzismo, la discriminazione e anche contro Marine Le Pen e il Front National, oggi diventato Rassemblement.