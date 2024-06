Thailandia, l'ex primo ministro incriminato per insulti a monarchia

L’ex primo ministro della Thailandia, Thaksin Shinawatra, potente sostenitore dell'attuale governo di Srettha Thavisin, è stato formalmente incriminato per aver insultato la monarchia; al momento gli è stata concessa la libertà su cauzione. I commenti in questione risalgono a quasi dieci anni fa, ma le leggi thailandesi in materia sono molto severe e l'accusa è arrivata ora. Il caso contro il miliardario 74enne, eletto due volte premier e spodestato con un colpo di stato militare nel 2006, è uno dei quattro in corso di giudizio che potrebbero scatenare una nuova instabilità politica nel regno, soggetto a colpi di stato.