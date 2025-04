Usa fanno causa al Maine: no a transgender negli sport femminili

Il Dipartimento di Giustizia americano contro il Maine. L’Attorney General Pam Bondi, nell'ultimo capitolo di una battaglia contro lo Stato democratico, ha reso noto di aver fatto causa allo Stato che permette la presenza di persone tansgender nelle competizioni sportive femminili. A febbraio il Presidente Donald Trump si era scontrato con la governatrice, Janet Mills, dopo aver emesso l'ordine esecutivo che escludeva le transgender dalle competizioni sportive per donne. E la questione è stata ripresa la scorsa settimana, con la decisione dell’amministrazione Trump di tagliare i finanziamenti federali del Maine per le scuole pubbliche per la medesima motivazione.