Thailandia, insulta famiglia reale: condanna a 50 anni di carcercere

La giustizia thailandese ha condannato in appello un uomo a 50 anni di carcere per aver insultato la famiglia reale: si tratta della sentenza più pesante mai pronunciata per un crimine di lesa maestà. Lo ha annunciato oggi un gruppo di avvocati che si batte per i diritti umani nel Paese. I giudici d'appello hanno aumentato di 22 anni una sentenza del tribunale di Chiang Rai (nord) che aveva condannato un attivista a 28 anni di reclusione l'anno scorso, ha spiegato il gruppo 'Thai lawyers for human rights (Tlhr).