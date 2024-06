Giornata della Russia, perché si festeggia il 12 giugno

L’importanza del 12 giugno



Il 12 giugno è diventata una data simbolo in Russia dopo la caduta del muro di Berlino. Durante il disfacimento dell'Unione Sovietica, Boris Eltsin, allora presidente della Repubblica socialista della Russia (Rfsr), ovvero la più grande dei quindici Stati che componevano l’Urss, introdusse questa festività per celebrare la giornata del 12 giugno 1990. In questa data, venne firmata la dichiarazione di sovranità statale, un documento che stabiliva la priorità delle leggi russe su quelle dell'intera Unione Sovietica. Questo passo segnava un'importante affermazione di indipendenza in un contesto politico in rapido cambiamento. La scelta di Eltsin era anche un modo per distinguersi da Michail Gorbaciov, leader dell'Urss. La dichiarazione di sovranità statale e la sua celebrazione erano, dunque, decisioni strategiche per affermare l'autonomia russa rispetto all'ormai declinante entità sovietica.