Hunter Biden, il figlio del presidente USA giudicato colpevole

Hunter Biden è stato dichiarato colpevole di tutti e tre i capi d'accusa nel processo a suo carico per l'acquisto di un'arma nel 2018 nonostante la dipendenza dalle droghe. Lo ha deciso la giuria del tribunale di Wilmington, in Delaware. È la prima volta che il figlio di un presidente in carica viene processato e che viene giudicato colpevole. Biden Jr ora rischia una condanna fino a un massimo di 25 anni.

Rischia una condanna fino a 25 anni

Il figlio del presidente degli Stati Uniti è colpevole di aver nascosto all'Fbi e al venditore di armi il fatto di essere dipendente dalla droga, una condizione che gli avrebbe precluso l'accesso alle armi. Il verdetto è arrivato dopo una breve riunione cominciata stamani, seguita a quella di un'ora di ieri. Dopo la lettura del verdetto raggiunto dai 12 giurati, la giudice Maryellen Noreika non ha fissato una data per l'annuncio della sentenza per il figlio del presidente Joe Biden, spiegando che la fisserà in un secondo momento. Per due capi di imputazione la sentenza massima è di 10 anni, mentre per un terzo è di cinque anni. Per ognuna delle accuse, inoltre, è prevista una multa massima di 250mila dollari. Nel frattempo, stando a quanto riferisce la Cnn, in attesa della sentenza, Hunter Biden non sarà incarcerato.

La madre, Jill Biden, è arrivata in tribunale per stare vicino al figlio. Il tempo trascorso fra l'annuncio del raggiungimento del verdetto e la sua lettura, però, è stato molto breve, non consentendo così alla First Lady di arrivare in tempo per assistere alla lettura. Il figlio del presidente Usa, quindi, ha lasciato il tribunale con la moglie e la madre, la First Lady Jill Biden.