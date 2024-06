Elezioni Usa, Caucus democratici a Guam e Virgin Islands: cosa sapere

Guam e Virgin Islands alle urne per i Caucus. Oggi, 8 giugno, gli elettori dei due territori non incorporati degli Stati Uniti saranno chiamati al voto per esprimere la propria preferenza sul candidato democratico in corsa alle presidenziali. L'isola di Guam nell'Oceano Pacifico e l'arcipelago delle Vergini nel Mar dei Caraibi, così come Puerto Rico, non sono veri e propri Stati americani e, per questo motivo, non possono partecipare alle elezioni. Hanno però la possibilità di votare alle primarie e scegliere il nome che correrà il prossimo 5 novembre per la carica di presidente degli Usa.