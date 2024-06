Elezioni Usa, i risultati delle Primarie dal New Jersey al Montana

Gli elettori democratici e repubblicani di Montana, New Jersey, New Mexico e South Dakota hanno scelto rispettivamente Biden e Trump come candidati alla corsa presidenziale. L'attuale inquilino della Casa Bianca ha conquistato anche l'87,2% delle preferenze a Washington D.C., l'unico distretto federale a prediligere Nikki Haley per la nomina repubblicana, a discapito del tycoon ascolta articolo

Joe Biden e Donald Trump hanno vinto le elezioni primarie dei rispettivi partiti in Montana, New Jersey, New Mexico e South Dakota, che si sono tenute contemporaneamente lo scorso 4 giugno. L'attuale inquilino della Casa Bianca ha conquistato anche l'87,2% delle preferenze nel District of Columbia, l'unico distretto federale degli Stati Uniti a prediligere Nikki Haley come candidata repubblicana per la corsa presidenziale, a discapito del tycoon.

I risultati in Montana Gli elettori democratici e repubblicani del Montana hanno espresso le proprie preferenze sui candidati alla corsa presidenziale, portando alla vittoria rispettivamente Biden e Trump. Il presidente in carica ha ottenuto il 91,6% dei voti, mentre l'8,4% degli elettori ha scelto di non scherarsi (“No preference”). Sul fronte dell'elefantino invece, il tycoon ha conquistato il 90,8% delle preferenze, contro il 9,2% dei “No preference”. I risultati in New Jersey Vittoria per Biden e Trump anche in New Jersey, dove l'88,5% degli elettori democratici ha espresso la propria preferenza a favore dell'attuale inquilino della Casa Bianca. Alle urne dem l'8,7% dei cittadini ha scelto il voto “Uncommitted” (cioè “Non schierato”), con un 2,8% di elettori intenzionati a vedere Terrisa Bukovinac come candidata democratica alle presidenziali. Il tycoon invece ha metamticamente conquistato la nomina repubblicana, essendo l'unico candidato al ballottaggio nello Stato. vedi anche Usa, primarie negli ultimi 5 Stati: dal Montana al South Dakota

I risultati in New Mexico Gli elettori democratici del New Mexico hanno scelto Joe Biden come candidato alla corsa presidenziale del prossimo 5 novembre: l'attuale presidente Usa ha ottenuto l'83,5% dei voti. Mentre un 9,7% degli elettori dem ha optato per “Uncommitted”, il 6,7% ha espresso la propria preferenza per Marianne Williamson. In campo repubblicano invece Trump ha conquistato l'84,5% dei voti, superando l'avversaria Nikki Haley (8,6%) e il voto “Uncommitted” (3,3%). I risultati in South Dakota Anche il South Dakota ha individuato Biden e Trump come protagonisti della corsa presidenziale del 5 novembre. Mentre l'ex presidente degli Stati Uniti, unico candidato nello Stato, ha vinto matematicamente la nomina repubblicana, l'inquilino della Casa Bianca ha conquistato il 74,6% delle preferenze. L'11,5% degli elettori dem ha invece dato il proprio voto a Marianne Williamson e il 9,6% a Dean Phillips. Il 4,3% delle preferenze è andato anche a Armando Perez-Serrato. leggi anche Usa, i risultati delle Primarie in Pennsylvania: vincono Trump e Biden