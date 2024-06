Usa, primarie negli ultimi 5 Stati: dal Montana al South Dakota

Oggi gli elettori democratici e repubblicani di Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota e Washington D.C. sono chiamati a esprimere la propria preferenza sui candidati che, il prossimo 5 novembre, si contenderanno la carica di presidente degli Usa. Nel District of Columbia, dove a marzo Nikki Haley ha trionfato su Trump con il 62,85% delle preferenze, si vota soltanto per il nome democratico

Oggi, 4 giugno, si chiudono le elezioni primarie negli Stati Uniti con gli ultimi voti in Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota e Washington D.C. Gli elettori democratici e repubblicani di questi cinque Stati sono chiamati a esprimere la propria preferenza sui candidati che, il prossimo 5 novembre, si contenderanno la carica di presidente degli Usa. Anche se i nomi che vedremo sulle schede sono ormai "certi": da un lato, l'attuale inquilino della Casa Bianca Joe Biden, dall'altro Donald Trump.

Le primarie nei cinque Stati

Il voto in Montana, New Jersey, New Mexico, South Dakota e District of Columbia rappresenta l'ultima tappa delle primarie. Gli elettori del District of Columbia, in particolare, voteranno per scegliere unicamente il candidato democratico che dovrà correre alle presidenziali di quest'anno, mentre sul fronte repubblicano i cittadini hanno già espresso il proprio voto partecipando alle urne dall'1 al 3 marzo scorso, che hanno visto trionfare Nikki Haley con il 62,85% delle preferenze: quasi 30 punti in più rispetto al “rivale” Trump, che ha ottenuto il 33,22% dei voti. In tutti gli altri Stati invece si recheranno alle urne sia gli elettori democratici che quelli repubblicani.