Oltraggio al Congresso, Steve Bannon in carcere l'1 luglio

Un giudice federale ha ordinato all'ex consigliere di Donald Trump, Steve Bannon, di presentarsi in prigione entro il 1 luglio per iniziare a scontare la sua condanna a quattro mesi per oltraggio al Congresso. Bannon, 70 anni, è stato condannato per oltraggio nel luglio 2022 per aver sfidato un mandato di comparizione per testimoniare davanti alla commissione del Congresso che indagava sull'attacco del 6 gennaio 2021 al Campidoglio degli Stati Uniti da parte dei sostenitori di Trump.