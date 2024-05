Elezioni presidenziali Usa, dibattito Trump e Biden su Cnn 27 giugno

Il voto per la Casa Bianca e il futuro dell'America passerà per almeno due duelli tv. Il primo confronto tra Joe Biden e Donald Trump sarà il 27 giugno sull’emittente televisiva Cnn. Anche se sarà da vedere se saranno dibattiti, come ha chiesto il presidente, o "risse", come suggerisce il secondo. In ogni caso si tratterà di un banco di prova molto atteso. Anche per capire la “vivacità” fisica e intellettuale dei due candidati. Il dibattito sulla Cnn è stato fissato in prime time ad Atlanta senza pubblico. I candidati risponderanno a turno alle domande di un moderatore mentre l'altro avrà il microfono disattivato. È previsto poi un secondo dibattito su Abc News il 10 settembre.

Come nasce l'ipotesi del dibattito

Secondo l’ultimo sondaggio Reuters, Joe Biden e Donald Trump si trovano testa a testa: 40% pari. Il primo a lanciare la sfida a inizio febbraio era stato il tycoon ma il leader democratico lo aveva deriso: "Se fossi in lui, anch'io vorrei discutere con me. Non ha niente da fare". Trump non ha desistito, continuando a incalzare Biden per un faccia a faccia "in qualsiasi momento e in qualsiasi posto". A fine aprile il presidente aveva aperto all’ipotesi di un confronto. Ma senza indicazioni temporali. Mercoledì 15 maggio ecco la sorpresa. Tra toni provocativi. "Donald Trump ha perso due dibattiti contro di me nel 2020. Da allora non si è più presentato a un dibattito. Ora si comporta come se volesse discutere di nuovo con me. Bene, rallegrami la giornata, pal", annuncia con un video su X Biden. "Scegliamo le date, ho sentito dire che sei libero il mercoledì", ha poi ironizzato riferendosi all'unico giorno della settimana in cui non c'è udienza nel processo che lo vede imputato per il caso della pornostar Stormy Daniels.