Hugh Grosvenor, settimo duca di Westminster, "lo scapolo più ambito di Gran Bretagna", dirà "sì" nella cattedrale di Chester. Il trentatreenne ha una dote di oltre 10 miliardi di euro e possiede più terre e immobili di re Carlo III. Prenderà in moglie Olivia Henson, 31 anni, discendente del quinto Duca di Rutland John Manners, studentessa prima del Trinity College e laureata in italiano e studi ispanici ascolta articolo

Le nozze dell’aristocratico miliardario Hugh Grosvenor con Olivia Henson si svolgeranno domani 7 giugno alla presenza di 400 invitati illustrissimi, tra cui numerosi reali. Il principe William farà da usciere e il principe George da paggetto, mentre i due grandi esclusi saranno Harry e Meghan.

Qual è il luogo scelto e come si svolge il cerimoniale Il duca e la sua fidanzata si scambieranno i voti nuziali nella cattedrale di Chester, in Inghilterra. In un'intervista con Chester Standard , il giornale locale di Chester, il futuro sposo ha detto che scegliere il luogo della cerimonia è stata una decisione semplice: "Non poteva che essere la cattedrale di famiglia, qui dove abbiamo celebrato il memoriale di mio padre, il matrimonio di mia sorella e ogni domenica". Mentre gli sposi percorreranno la navata davanti a 400 invitati, si esibiranno tre membri della Queen's School di Chester e membri del Chester Cathedral Choir. Tutta la famiglia Grosvenor vive nella principesca magione di Eaton Hall, nel bucolico Cheshire, dove si terrà l’esclusiva reception dopo la cerimonia: circa 3.500 ettari di campagna che includono uno chateau di stile francese, tre villaggi, 15 fattorie e 435 case. leggi anche Il principe Harry a Londra per Invictus Games non incontra il padre

Come si prepara la città di Chester Centomila fiori, pagati personalmente dallo sposo, stanno colorando le vie della città. Dopo le nozze, Grosvenor e Henson doneranno i fiori del loro matrimonio a enti di beneficenza e organizzazioni locali. Come ha dichiarato lo stesso Hugh "le persone sono state incredibilmente disponibili e di supporto, sarà una grande, grande cosa per la città". Hugh è ben stimato in città e tutti sono consci della ricchezza del rampollo: lui e la famiglia posseggono più terre e immobili di re Carlo III e il Grosvenor Group vanta asset da 9,8 miliardi di sterline, ovvero oltre 11 miliardi di euro. Tra l'altro possedendo ben 121 ettari nelle zone più esclusive del centro di Londra come i quartieri Mayfair e Belgravia, ma anche maestose tenute di campagna a Chester e in Lancashire. leggi anche Harry e Meghan, finito il tour "reale" in Nigeria di tre giorni

Chi ci sarà e chi (forse) no Se William sarà probabilmente l'usciere e il piccolo George uno dei paggetti, la presenza di Kate, che sta affrontando le cure per un tumore, non è scontata. Non ci saranno invece Meghan ed Harry: il principe avrebbe ricevuto l'invito ma, a causa delle frizioni con la famiglia avrebbe rifiutato. Considerando anche il fatto che a William - pare irritato dall'invito al fratello - è stato chiesto di avere un ruolo di primo piano nelle nozze. In bilico anche la presenza di Re Carlo III - già padrino dello sposo - e della consorte Camilla che, in passato, pare abbia avuto alcuni screzi con lo scapolo d'oro e la sua famiglia. Tutto in divenire, insomma. E anche in strada sarà tutto da organizzare in corso d'opera: le autorità chiuderanno le strade intorno alla sede da mercoledì a venerdì, poi Grosvenor e Henson si trasferiranno a Eaton Hall, dove è cresciuto il duca. leggi anche William e Kate, la foto inedita per i 13 anni di matrimonio