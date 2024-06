La Lituania è il Paese più felice al mondo per i giovani: ecco perché

Il Paese è al primo posto del World Happiness Report di quest'anno. Il segreto? Università gratuita per la maggior parte degli studenti, l'economia in crescita e una scena culturale stimolante ascolta articolo

Per i giovani under 30 è la Lituania il luogo ideale in cui vivere ed essere più felici. Lo dice la classifica del World Happiness Report di quest'anno che vede il Paese al primo posto, seguita da Israele e Serbia. Qui le opportunità sono così tante e il livello di ottimismo così alto che il livello di benessere della generazione Z e dei millennial è valutato con un punteggio di 7,76 su 10 nella scala della felicità. Un risultato di gran lunga migliore di quello di Paesi molto più ricchi, come il Regno Unito e gli Stati Uniti -rispettivamente al 32esimo e 62esimo posto - ma anche l'Italia, che occupa la 41esima posizione nella classifica mondiale.

Il segreto della felicità: crescita economica, università gratuita e vita culturale Il motivo del successo della Lituania tra i giovani under 30 è dovuta a un mix di elementi. Il primo è sicuramente legato alla crescita economica: il Pil pro capite dell'ex Paese sovietico è più che quadruplicato nel corso della vita di millennials e Gen Z. In particolare, a trainare la crescita è il settore tecnologico che annovera Vinted e Nord Security tra le sue esportazioni. Un dato esemplificativo di questo trend positivo è il fatto che i guadagni lordi medi nel Paese sono aumentati del 12,6% lo scorso anno. A questo si affianca un modello di istruzione all'avanguardia. In Lituania, infatti, l'università è gratuita per la maggior parte degli studenti e il 57% della popolazione ha un'istruzione terziaria (la media UE è del 43%). Anche la vita culturale, poi, è particolarmente viva e fiorente: basti pensare all'ex carcere Lukiškės, un enorme istituto penitenziario del 1905 trasformato in un complesso di studi per artisti con ampie sale da concerto. Come racconta al Guardian l'artista 28enne Jolita Vaitkutè: "Quando parlo con gli amici in altri posti - Parigi, Tokyo, Londra - mi rendo conto di quanto sono fortunato ad avere il mio spazio".

Nel Paese si respira un senso di possibilità A essere derminante però nell'attribuire alla Lituania il primo posto nella classifica è anche il senso di possibilità e di ottimismo che si respira tra i giovani under 30. "Più o meno durante l'intero arco temporale del World Happiness Report si è assistito a una riduzione del divario tra l'Europa orientale e quella occidentale in termini di soddisfazione media della vita", spiega il professor John Helliwell, uno dei redattori fondatori dello studio annuale, che misura il benessere in 140 nazioni, coordinato dal Centro di ricerca sul benessere dell'Università di Oxford, da Gallup e dalla Rete di soluzioni per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. "Ora nell'Europa centrale e orientale i giovani sono significativamente più felici rispetto alla generazione più anziana", continua Helliwell. La sensazione che questo boom di possibilità dà ai giovani che vivono nel Paese è quella di potercela fare. Lukas Saženis, 29 anni, informatico, risponde così ai giornalisti del Guardian che chiedono se si senta tra i più felici del mondo: "Forse non il più felice, ma penso di esserlo abbastanza - ammette -. Sento che stiamo costruendo verso qualcosa, non siamo stagnanti. Qui è facile vedere quanto siamo bravi".

L'ansia per la guerra in Ucraina tra i giovani lituani è forte All'origine del benessere dei giovani lituani c'è sicuramente il miglioramento della situazione politica nel Paese. Dopo l'indipendenza, racconta al Guardian Antanas Kairys, professore di Psicologia alla facoltà di filosofia dell'Università di Vilnius,"il cambiamento è stato drastico". Poi, afferma:"Penso che uno dei motivi per cui i giovani occupano una posizione così alta in questo rapporto sia perché non hanno sperimentato la realtà dell'Unione Sovietica. Lo sanno solo dai racconti dei loro genitori e dei loro nonni". Per questo, in un contesto apparentemente idilliaco per gli under 30 lituani, la minaccia della guerra, non molto lontana da casa, rischia di compromettere tutto. Il conflitto in Ucraina rappresenta una minaccia concreta: quella di sconvolgere la stabilità che la Lituania ha cercato di raggiungere negli ultimi 34 anni. Su questo argomento tra i giovani "l'ansia è un po' ovunque", racconta la regista Marija Kavtaradzé ai giornalisti britannici. Una preoccupazione che lo scorso febbraio era stato proprio il ministero degli Interni lituano a fomentare, lanciando una campagna che consigliava ai cittadini cosa mettere in valigia in caso di catastrofe.