Introduzione

I due strumenti, che hanno sostituito 18app, valgono 500 euro ciascuno, sono cumulabili e vanno utilizzati entro il 31 dicembre 2024. Per ottenere la Carta Cultura Giovani bisogna avere un Isee familiare non superiore a 35.000 euro, mentre la Carta del Merito spetta a chi supera l’esame di maturità con 100 o 100 e lode non oltre l’anno di compimenti del diciannovesimo anno d’età.

Possono essere usate per comprare, sempre nel limite di 500 euro, beni che rientrino nei seguenti ambiti: cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e danza, prodotti dell’editoria audiovisiva, cd o dvd musicali e cinematografici, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a quotidiani anche in formato digitale. Ecco tutto quello che c’è da sapere, dall’accesso alla piattaforma alla generazione dei buoni