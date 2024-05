Generazione AnZia, il 36% dei maturandi soffre di attacchi di panico

Economia

C’è ancora poco più di un mese di tempo per presentare la domanda all’Inps e ricevere il contributo destinato a sostenere le sessioni di psicoterapia. Per richiederlo è necessario avere la cittadinanza italiana e un Isee non superiore a 50 mila euro: l’importo erogato dipenderà dal reddito del richiedente, con un massimo di 1500 euro per chi non supera i 15mila euro