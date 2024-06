Panayiotou, lo youtuber di Cipro che si candida alle Europee

Grande seguito sui social, nessuna esperienza politica. Il 24enne Fidias secondo l’ultimo sondaggio di fine maggio dell’agenzia locale RAI, potrebbe aggiudicarsi un seggio con l’8,7% delle preferenze ascolta articolo

Fidias Panayiotou, 24 anni, nessuna esperienza politica ma un gran seguito su youtube. È lui uno dei candidati alle elezioni Europee per Cipro e, secondo l’ultimo sondaggio di fine maggio dell’agenzia locale RAI, lo youtuber potrebbe anche aggiudicarsi un seggio con l’8,7% delle preferenze. Panayiotou si presenta come indipendente e, eccetto alcuni video in cui parla dei politici locali o in cui si presenta con una maglietta con il logo del Recovery Fund (Next Generation EU), non si sa niente delle sue idee e posizioni politiche.

Da YouTube alle Europee Fidias Panayiotou ha molto successo sui social, specialmente su YouTube, dove vanta oltre 2,5 milioni di iscritti al canale. È diventato famoso per i video in cui compie imprese straordinarie, dallo sposare una sconosciuta in 24 ore, a passare 24 ore sepolto sotto la sabbia o ancora correre una maratona nella neve a piedi scalzi. Nei suoi contenuti non aveva mai portato nulla di politico fino allo scorso gennaio, quando ha annunciato la sua candidatura come indipendente per le Elezioni Europee. "Ho 23 anni - ha detto sui suoi social - e non ho mai votato in vita mia: una sera mi sono detto che se non voterò mai e non mi interesserò mai, al potere ci saranno sempre gli stessi nerd, e così ho detto basta!".

Candidato indipendente La scelta di candidarsi come indipendente, ha detto lo youtuber sui social, è legata alla volontà di non volersi uniformare a nessuno e di non avere interesse negli altri partiti. Secondo la sua filosofia, lo scopo non è vincere ma invogliare i giovani e tutti coloro che lo seguono a interessarsi alla politica. Il suo enorme seguito, però, potrebbe proprio portarlo alla vittoria. Secondo RAI, l'Istituto sondaggistico cipriota, Fidias Panayiotou potrebbe ricevere l'8,7% dei voti, ottenendo così un seggio nel Parlamento Ue.