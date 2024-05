Sparatoria a Londra, ferita gravemente una bambina di 9 anni

La ragazzina è in condizioni critiche dopo essere stata colpita mentre era a cena con la sua famiglia. L'aggressore era a bordo di una moto. Anche altri tre uomini che si trovavano all'esterno del locale sono stati feriti

A Londra una bambina di 9 anni sta "lottando tra la vita e la morte", dopo essere rimasta gravemente ferita da un colpo di arma da fuoco. La giovane vittima è rimasta coinvolta insieme a tre uomini adulti- ricoverati in ospedale in condizioni stabili- in una sparatoria avvenuta ieri sera, mercoledì 29 maggio, ad Hackney, quartiere nella zona est di Londra.

La bambina stava cenando con la sua famiglia in un ristorante quando, da fuori il locale, si sono sentiti dei colpi esplodere. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, si potrebbe trattare di una resa dei conti tra bande criminali; il colpo che ha raggiunto la piccola potrebbe essere partito da un uomo a bordo di una moto.