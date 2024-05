Operai travolti da materiale di scena teatrale in Toscana, 4 feriti

Quattro operai sono rimasti bloccati sotto il materiale di scena che stavano scaricando all'interno del Teatro Pucciniano. I quattro feriti sono stati portati in ospedale: nessuno di loro è in pericolo di vita

Incidente sul lavoro in Toscana. Oggi pomeriggio a Torre del Lago, in provincia di Lucca, dove ogni anno si tiene il celebre Festival Pucciniano, una squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per soccorrere quattro operai rimasti bloccati sotto materiali di scena che stavano scaricando all'interno del teatro. I feriti sono stati portati dal 118 al pronto soccorso dell'ospedale, ma nessuno di loro è in pericolo di vita.