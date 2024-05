Operaio di 33 anni muore schiacciato da un macchinario nel Pesarese

È successo intorno alle 23 di ieri sera. La vittima stava lavorando nella fabbrica FAB di Gallo di Petriano. Al loro arrivo i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso

Un altro incidente mortale sul lavoro, questa volta nel Pesarese. Un operaio di 33 anni è morto schiacciato da un macchinario mentre stava lavorando nella fabbrica FAB di Gallo di Petriano, in provincia di Pesaro Urbino. È successo intorno alle 23 di ieri sera. I soccorsi sono stati immediati ma il personale del 118 al suo arrivo non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul luogo anche i carabinieri e personale dell'Ispettorato del lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.