Kate Middleton non torna in pubblico, non sarà alla Colonel's Review

La principessa di Galles, in quanto colonnello in capo delle Guardie Irlandesi, era solita fare il saluto durante la parata militare che si terrà l’8 giugno. La Colonel’s Review avviene il weekend precedente al Trooping the Colour, la parata in onore del re alla quale quest’anno Carlo III parteciperà in carrozza ascolta articolo

Non è ancora tempo per Kate di tornare ai suoi impegni pubblici. Dopo alcune voci secondo le quali la principessa di Galles avrebbe dovuto prendere parte alla Colonel’s Review, arriva la smentita. Le condizioni di salute di Kate Middleton, che a marzo ha rivelato di avere un cancro e di essersi sottoposta ai trattamenti di chemioterapia, non le permetteranno di prendere parte all’evento. Durante la Colonel’s Review William e Kate sono soliti passare in rassegna i militari della Corona e la principessa, in quanto colonnello in capo delle Guardie Irlandesi, fa il saluto militare. Negli scorsi mesi lo stesso ministero della Difesa britannico aveva confermato la partecipazione della principessa ma ha poi ritirato l’annuncio.

Chi sostituisce Kate Il saluto alle truppe riservato a Kate, quest’anno sarà svolto dal tenente generale James Bucknall. Il militare, ex comandante dell'Allied Rapid Reaction Corps, prende parte a ogni parata in onore del compleanno del Re dal 2009. In quell’anno è infatti stato nominato colonnello delle Coldstream Guards dopo aver servito come ufficiale nello stesso reggimento per più di 45 anni. leggi anche Kate Middleton, per ora niente impegni pubblici per la principessa

“Prove generali” prima del Trooping the Colour La Colonel’s Review è una parata militare che quest’anno si svolgerà l’8 giugno a Londra. Un evento cerimoniale che ha luogo nel weekend che precede la parata in onore del Re nota come Trooping the Colour. Si tratta di una sorta di “prova generale” nel corso della quale William fa un’ispezione a cavallo e passa in rassegna le truppe. Lo scopo è assicurarsi che tutto sia perfetto in vista della parata ufficiale al cospetto del Re del 15 giugno. vedi anche William e Kate, la foto inedita per i 13 anni di matrimonio

Re Carlo al Trooping the Colour in carrozza Carlo III, dopo aver anch’egli annunciato di avere il cancro, il mese scorso è tornato ai suoi impegni pubblici: a tal proposito, Buckingham Palace ha confermato che il sovrano parteciperà al Trooping the Colour in carrozza. Il Re non è in condizione di prendervi parte a cavallo, come aveva fatto lo scorso anno per la sua prima parata di compleanno da monarca. Il Palazzo ha però annunciato che Carlo ispezionerà i soldati dalla sua carrozza Ascot Landau insieme alla regina consorte. Il percorso parte da Buckingham Palace, arriva alla Horse Guards Parade di Whitehall, nel centro di Londra, e fa poi ritorno al palazzo. Qui il resto della famiglia reale si unisce ai festeggiamenti affacciandosi dal balcone. Ancora da capire se la principessa Kate sarà con il marito e i figli. leggi anche Uk, un nuovo titolo per Kate Middleton: è la prima reale in 107 anni