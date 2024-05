Kate Middleton non tornerà agli impegni pubblici finché non avrà avuto il via libera dal suo team medico, ha dichiarato un portavoce di Kensington Place al Daily Mail. "Siamo stati molto chiari sul fatto che ha bisogno di spazio e privacy per riprendersi in questo momento. Tornerà al lavoro quando avrà avuto il via libera dai medici", ha spiegato sottolineando che la Principessa del Galles "è ancora in cura". Dopo l'operazione all'addome dello scorso gennaio, Kate ha scoperto di avere un tumore e si sta sottoponendo da mesi ad una chemioterapia preventiva (con effetti collaterali che stanno mettendo a dura prova Kate). Molto probabilmente la moglie del Principe William non tornerà ai suoi doveri reali prima dell'estate.