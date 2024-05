Cina: terminata "con successo" l'operazione intorno a Taiwan

L'esercitazione era iniziata lo scorso giovedì: un modo per Pechino di dimostrare la propria opposizione a quelle che considera le dichiarazioni separatiste del nuovo presidente taiwanese Lai Ching-te. Per Taipei si è trattato di una "palese provocazione all'ordine internazionale"

Il nuovo leader taiwanese "pericoloso separatista"

L’operazione militare cinese ha avuto il via giovedì 23 maggio, tre giorni dopo l’insediamento al governo di Taiwan del nuovo presidente Lai Ching-te. Il portavoce militare cinese Li Xi al momento dell’inizio dei due giorni di esercitazione militare aveva affermato che le operazioni si sarebbero concentrate “sul pattugliamento congiunto di prontezza al combattimento aria-mare, sulla presa congiunta del controllo globale del campo di battaglia e su attacchi congiunti di precisione su obiettivi chiave". La Cina rivendica Taiwan come parte del suo territorio e ha bollato Lai come un "pericoloso separatista" che porterà "guerra e declino" nell'isola. Il neo presidente infatti, nel suo discorso di insediamento, aveva chiesto a Pechino di cessare le sue azioni aggressive. Di fronte "alle numerose minacce e tentativi di infiltrazione - aveva dichiarato - dobbiamo dimostrare la determinazione nel difendere la nostra nazione e dobbiamo anche aumentare la nostra consapevolezza in materia di difesa e rafforzare il nostro quadro giuridico per la sicurezza nazionale".