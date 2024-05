Africa Day, cos'è e perché si festeggia: il tema dell’edizione 2024

Il 25 maggio si celebra l' Africa day, in passato chiamato African freedom day, istituito per celebrare l’anniversario della nascita dell'Organizzazione dell'Unità Africana, fondata il 25 maggio 1963 ad Addis Abeba e divenuta dal 2002 Unione Africana. Una giornata istituita per celebrare i numerosi successi e progressi compiuti in tutto il continente, riconoscendo al contempo le sfide di ciascuna nazione.

Il tema dell’edizione 2024



Il tema della Giornata dell'Africa 2024 è dedicato all’istruzione, sulla scia della scelta dell’Unione Africana di proclamare il 2024 “Anno dell’Educazione”: "Educare un africano adatto al 21esimo secolo: costruire sistemi educativi resilienti per un maggiore accesso a un apprendimento inclusivo, permanente, di qualità e pertinente in Africa". La sfida dell’istruzione in Africa è una sfida che riguarda l’intero pianeta perché il futuro è di questo continente. Come emerso in occasione dell'incontro “Educazione, emergenza comune” tenutosi a febbraio a Roma, entro il 2050, una persona su 4 sarà africana. Nel 2023, il continente africano ha registrato la più grande popolazione di giovani del pianeta ed entro il 2050, il 40% di tutte le persone di età inferiore ai 18 anni, circa 1 miliardo di persone, sarà in Africa. Eppure circa 98 milioni di bambini sono fuori dalla scuola nell’Africa subsahariana e quasi l’86% fatica a raggiungere l’alfabetizzazione di base entro i 10 anni.



In Africa tasso di istruzione ancora basso



Come sottolineato dall’Unicef in una nota, negli ultimi decenni, il tasso di frequenza delle scuole in Africa è aumentato. Ma nonostante questi progressi, “più di un bambino su quattro (29%) in età scolare non frequenta ancora la scuola nel continente”. Quadro che peggiora nell’Africa subsahariana, “dove quasi 9 bambini su 10 di età inferiore ai 10 anni non sono in grado di leggere e comprendere un testo semplice”. Per questo, l’Unicef l’anno in corso è al lavoro con i governi e gli enti regionali per ripensare i modelli e le modalità di istruzione.