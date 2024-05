L'Onu istituisce la giornata della memoria del Genocidio di Srebrenica

Decisione osteggiata da Belgrado e Mosca

“E' una risoluzione altamente politicizzata”, ha commentato il presidente serbo Aleksandar Vucic parlando in Assemblea Generale Onu prima del voto. “State - ha aggiunto - riaprendo delle ferite e perché? Perché a qualcuno serve politicamente". “Questo non riguarda la riconciliazione, la memoria, ma qualcosa che riapre vecchie ferite e crea scompiglio politico, non solo nella nostra regione ma anche qui in questa sala”. Anche la Russia critica la risoluzione definendola “provocatoria” e affermando che “minaccia la pace e la sicurezza” in Bosnia e in tutta la regione. A parlare l'ambasciatore di Mosca all'Onu Vassily Nebenzia. "Riteniamo del tutto illogico e immorale che i membri della Nato cancellino dalla storia le prove dei loro bombardamenti nella ex Jugoslavia nel 1995 e nel 1999, imputando tutta la responsabilità ai serbi", ha denunciato Nebenzia accusando gli occidentali di “serbofobia”. Il rappresentante russo ha poi definito l’adozione una “vittoria di Pirro”. Aggiungendo anche che “se lo scopo era quello di spaccare l'Assemblea generale, allora il risultato è stato eccellente”. Infatti secondo Nebenzia il risultato del voto non è stato quello auspicato dai fautori del documento. E ha notato che i voti contro (19) e degli astenuti (68) sono stati più di quelli a favore (84). Gli sponsor della risoluzione, ha osservato, hanno ingannato i Paesi membri sostenendo che il documento porterà a una pacificazione, il risultato sarà opposto con nuove divisioni e nuove minacce alla stabilità in Bosnia e nei Balcani. E tra i fautori del documento, ha aggiunto, vi sono anche gli olandesi: “Hanno avuto il coraggio di farlo nonostante i loro caschi blu ebbero un ruolo vergognoso nei fatti di Srebrenica”. Senza parlare della Germania che è stata sponsor della risoluzione. Paese che, per Nebenzia, “non ha alcun diritto morale di menzionare la parola genocidio e di impartire prediche ad altri”.