Belgrado, nuove elezioni dopo le proteste per presunte irregolarità

Le accuse di brogli elettorali erano arrivate a dicembre dall'opposizione, dai cittadini e dagli osservatori locali e internazionali, per poi sfociare in manifestazioni e scontri. “Abbiamo preso una decisione che ci danneggia, e non abbiamo paura” ha dichiarato Aleksandar Šapić, vincitore delle elezioni e sindaco ad interim

“È una vittoria per i cittadini che hanno filmato e fotografato le frodi, la società civile e tutta l'opposizione”, ha detto Dobrica Veselinović, candidato per l’Alleanza Serbia contro la violenza (SPN). “Il prossimo passo: una lotta comune per migliorare le condizioni elettorali”, ha aggiunto.

Le irregolarità

Anche l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani (ODIHR) dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) aveva denunciato le irregolarità. Secondo l’Ufficio, Vučić “insieme ai vantaggi sistemici del partito al governo, ha creato condizioni ingiuste per i concorrenti”. Un’altra denuncia era arrivata anche da Michael Roth, capo della commissione per gli affari esteri del parlamento tedesco: “Le elezioni non sono state né regolari né libere. Non è così che funziona una democrazia funzionante, signor Vucic!”, ha scritto Roth su X.