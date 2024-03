Usa 2024, Cina: speriamo in migliori relazioni al di là di chi vincerà

La Cina ha detto di auspicare che le relazioni con gli Stati Uniti possano migliorare chiunque vinca le elezioni presidenziali di novembre. Pechino e Washington si sono scontrati negli ultimi anni su questioni cruciali, dalla tecnologia, al commercio, ai diritti umani, così come su Taiwan e sulle rivendicazioni concorrenti nel Mar Cinese Meridionale. Gli americani si recheranno alle urne questo novembre in un'elezione che probabilmente contrapporrà l'ex leader Donald Trump al presidente in carica Joe Biden per la Casa Bianca. "Le elezioni presidenziali americane sono un affare interno degli Stati Uniti", ha detto il portavoce del Parlamento Lou Qinjian in una conferenza stampa.

La Cina è stata coerente

"Non importa chi diventerà presidente, speriamo che gli Stati Uniti possano lavorare nella stessa direzione con la Cina e lavorare per relazioni bilaterali stabili, sane e sostenibili", ha detto Lou. "Stabilizzare e migliorare le relazioni tra Cina e Stati Uniti è qualcosa che tutti seguono da vicino e si aspettano di vedere", ha affermato, aggiungendo che "la posizione della Cina è stata coerente".