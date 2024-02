Germania supera Giappone, è la 3a economia mondiale dietro Usa e Cina

A causare la frenata nipponica soprattutto il forte calo dello yen, secondo i dati ufficiali. Il prodotto interno lordo nominale giapponese per il 2023 in termini di dollari è stato di 4,2 trilioni di dollari, secondo i dati del governo, rispetto ai 4,5 trilioni di dollari dei tedeschi, secondo le cifre rivelate il mese scorso

L'economia giapponese è cresciuta dell'1,9% l'anno scorso, ma è stata comunque superata dalla Germania come terza economia mondiale, soprattutto a causa del forte calo dello yen, secondo i dati ufficiali. Il prodotto interno lordo nominale del Giappone per il 2023 in termini di dollari è stato di 4,2 trilioni di dollari, secondo i dati del governo, rispetto ai 4,5 trilioni di dollari della Germania, secondo le cifre rivelate il mese scorso. L'economia giapponese si è ridotta dello 0,1% nel quarto trimestre.