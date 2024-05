"Con me presidente non ci sarebbe stata la guerra con Israele e il 7 ottobre", ha dichiarato il tycoon parlando ieri in un comizio nel Bronx. Mentre sul tema dei migranti, "non importa il colore" della pelle, "siamo tutti americani", ha detto corteggiando gli afroamericani e gli ispanici. E su Biden: "Un incompetente"

"Non ci sarebbe mai stata la guerra in Ucraina con me presidente, non ci sarebbe stata la guerra con Israele e il 7 ottobre": lo ha dichiarato Donald Trump, parlando ieri in un comizio nel Bronx, a New York, per la campagna elettorale.

Mentre sul tema dei migranti, ha detto il candidato alle presidenziali Usa, "non importa il colore" della pelle, "siamo tutti americani", corteggiando gli afroamericani e gli ispanici nel corso del comizio. "Il maggiore impatto di coloro che arrivano nel Paese attraversando il confine con il Messico è sugli afroamericani e gli ispanici, che perdono il lavoro e la casa. Per questo faremo il muro", ha messo in evidenza il tycoon.

"New York città in declino: riporteremo la sicurezza"



Trump ha anche assicurato che da presidente rifarà la "metropolitana di New York, così non sembrerà più che è stata pulita l'ultima volta nel 1932". "Riporteremo la sicurezza a New York, che ormai è una città in declino: non l'ho mai vista così. Ma la renderemo più bella che mai. Renderemo New York 'great again' e contemporaneamente renderemo l'America 'great again'". Lo Stato di New York è una roccaforte democratica: l'ultima volta che un repubblicano ha vinto per le presidenziali è stato Ronald Reagan.