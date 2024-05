Elezioni Usa 2024, Nikki Haley: "Voterò Trump, Biden è un disastro"

Nikki Haley, ex candidata repubblicana alla Casa Bianca che in passato ha criticato aspramente Donald Trump, ha annunciato che voterà per lui a novembre, invitandolo a “tendere la mano” agli elettori moderati che l’hanno scelta alle primarie. Ex ambasciatrice delle Nazioni Unite, Haley ha parlato in pubblico per la prima volta da quando ha lasciato la corsa per la nomination repubblicana. Durante un'intervista l'ex sfidante del Tycoon ha detto di aver posto le sue “priorità su un presidente che (...) metta in sicurezza il confine” e “sostenga il capitalismo e la libertà. Trump non è stato perfetto su questi temi. L’ho detto chiaramente molte volte”, ha aggiunto. Ma il presidente democratico Joe Biden “è un disastro. Quindi voterò per Trump”, ha detto.