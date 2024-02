Usa, Trump vince le primarie in South Carolina: battuta Nikki Haley

Con lo spoglio dei voti al 94%, l'ex presidente conquista il 60,1% delle preferenze. L'ex governatrice dello Stato ed ex ambasciatrice all'Onu si ferma al 39,2%. E' la quarta vittoria consecutiva, per il tycoon, dopo i successi alle prime tre primarie in Iowa, New Hampshire e Nevada. A novembre "guarderò dritto negli occhi di Joe Biden e gli dirò: sei licenziato", ha commentato Trump, riprendendo le parole del suo show televisivo 'The apprentice'

Le prime parole di Trump

"E' una giornata fantastica. È stata una vittoria migliore delle attese", ha commentato trionfante l'ex presidente davanti ai suoi sostenitori a Columbia. "Joe Biden sta distruggendo il nostro Paese e il 5 novembre gli diremo 'Biden you are fired' ('Biden sei licenziato')", ha detto ancora Trump rilanciando la celebre frase che usava durante lo show televisivo The Apprentice. "I risultati sono ancora migliori di quelli che avevamo dato in anticipo. Non c'è mai stato uno spirito come questo", ha esultato l'ex presidente, commentando 'a caldo' le proiezioni nella sede del comitato elettorale. "Non ho mai visto il partito repubblicano così unito come ora - ha aggiunto, ringraziando il suo staff e i suoi supporter – potete festeggiare per 15 minuti, poi si torna a lavorare". E' la quarta vittoria consecutiva, dopo i successi alle prime tre primarie in Iowa, New Hampshire e Nevada. A novembre "guarderò dritto negli occhi di Joe Biden e gli dirò: sei licenziato", ha dichiarato Trump, riprendendo le parole del suo show televisivo "The apprentice". Per Trump è la quarta vittoria consecutiva, dopo i successi alle prime tre primarie in Iowa, New Hampshire e Nevada. Tutti gli occhi sono ora rivolti al 5 marzo, il "super martedì", quando le primarie si svolgeranno contemporaneamente in Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia e le Samoa americane.