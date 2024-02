Asset gonfiati, Trump condannato a pagare 354 milioni

La decisione è stata comunicata dal giudice Arthur Engoron, che ha inoltre imposto il divieto a Trump di occupare ruoli in qualsiasi società con sede a New York, compresa la sua. Lo stesso divieto riguarda anche i tre figli adulti Ivanka, Donald Jr e Eric Trump, ma per loro durerà due anni. Attualmente Eric è il Ceo della Trump Organization. Il tycoon farà appello, con la cifra finale che potrebbe superare i 400 milioni, aggiungendo gli interessi, ma entro trenta giorni l'ex presidente dovrà depositare i soldi dovuti o garantire un 'bond' dello stesso valore. Secondo Engoron, Trump ha presentato "dati finanziari platealmente falsi". Secondo i media americani, con questa sentenza il tycoon non dovrebbe andare in bancarotta, perché la maggior parte dei suoi beni è composta da patrimoni immobiliari.

Legale Trump: "Ingiustizia"

"Una palese ingiustizia". Così uno degli avvocati di Donald Trump ha definito la condanna a pagare oltre 350 milioni di dollari per gli asset gonfiati nonche' il bando per tre anni dal fare affari nello Stato di New York o ricoprire ruoli apicali. "New York non è più open for business", ha attaccato il legale, secondo quanto riportato da Fox news. Il legale del tycoon ha anche annunciato che ricorrerà in appello contro la sentenza: "Sono stati compiuti errori catastrofici che speriamo la corte d'appello correggerà".