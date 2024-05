Usa Weekly News, Biden e Trump si sfideranno in due dibattiti tv

9/16 ©Ansa

"Preoccupato per la campagna, non per il matrimonio" - Michael Cohen, ex avvocato fixer di Donald Trump, ha confermato in aula che il tycoon gli chiese di occuparsi anche della storia di Stormy Daniels, che sarebbe stata "catastrofica" per la campagna di Trump, precisando che il suo boss era preoccupato per la sua corsa e non per il suo matrimonio con Melania. Cohen ha aggiunto che fu il tycoon a firmare gli assegni con cui fu rimborsato per la vicenda Stormy Daniels e che le ricevute erano falsificate in quanto non si trattava di un contratto per servizi legali