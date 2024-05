Fans in ansia per Lillian Droniak, 94enne star di TikTok in ospedale

Dopo aver fatto preoccupare i suoi follower, ha rassicurato tutti dicendo "Non preoccupatevi sono ancora in forze. Non vi libererete di me così facilmente, sono indistruttibile"

Grandma Droniak

Originaria di Shelton, nello stato americano del Connecticut, la “nonna di TikTok” è amata soprattutto tra gli adolescenti. Nei suoi video dispensa consigli su amore, fidanzati e relazioni, senza filtri. In tutti i sensi, infatti non modifica nessun video, e forse è anche questo uno dei motivi della sua popolarità. Spontanea e divertente. Segue anche i trend del momento. Un po’ a modo suo. Come il famoso “get ready with me”, ovvero “preparati con me”, che nella “Granddma Doniak’s version” diventa un “preparati con me per andare al cimitero”.