Salone del Libro, il debutto dei TikTok Book Awards: ecco i vincitori

I TikTok Book Awards sono nati nel Regno Unito nel 2023 per trasformare i dibattiti nati sulla piattaforma in riconoscimenti concreti. Grazie al successo dell'hashtag #BookTokItalia il premio è arrivato anche da noi. Organizzato in 7 sezioni resitituisce una fotografia dinamica delle tendenze e dei gusti degli utenti a tutto tondo. Non sono solo i libri a ricevere l'award, ma anche gli editori e i content creator che animano la piattaforma. La serata è stata trasmessa in Live dal profilo TikTok del Salone del Libro (@salonelibro) nella terza giornata della kermesse. Ad aprire l'evento Annalena Benini: "Grazie a TikTok il Salone ringiovanisce", ha detto. Benini ha fatto parte della giuria che ha selezionato i vincitori tra i candidati votati dalla community. "Sulla piattaforma c'è una continua conversazione sulla cultura e sulla letteratura. Molto interessante da guardare dall'esterno, entusiasmante se si mette un piede dentro".

La "Leggerezza"

In questa edizione del Salone la piattaforma non è presente solo nell'ambito di #BookTok, ma si allarga a tutte le aree: dall'Arte all'Informazione fino alla Leggerezza, che per citare Italo Calvino "non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore". La piattaforma memore della "lezione americana" promuove i suoi creator di "comedy" più brillanti. Sul palco dei TikTok Book Awards, insieme al conduttore radiofondico Gianluca Gazzoli, Edoardo Zaggia (@edoardozaggia), talento della risata nato sul web. "Non dimentichiamo che il giullare di corte era l'unico che potesse permettersi di prendere in giro il re. Una battuta può entrare sottopelle meglio di qualsiasi altra forma di comuncazione". Dietro l'apparente disimpegno di un creator come Zaggia si nasconde un mondo complesso: "Uno dei temi su cui cerco di sviluppare una comincità consapevole è quello della comunità Lagbtqi+. Mi rivolgo a loro praticando l'autoironia per ridere anche dei problemi e delle discriminazioni. 'Riderci su' è una modalità di sopravvivenza".