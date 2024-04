Il TikTok Book Award arriva in Italia: come si vota il libro preferito

L’hashtag #BookTok è ormai riconosciuto come motore di innovazione dell’editoria. Per questo è stato lanciato un premio che punta a trasformare in riconoscimenti concreti le discussioni e i dibattiti nati sulla piattaforma. I vincitori saranno premiati l'11 maggio nel quadro del Salone del Libro di Torino

L’hashtag # BookTok , con i suoi oltre 30 milioni di post, è ormai riconosciuto come motore di innovazione dell’editoria. Non solo per il genere rosa e young adult. Anche libri dimenticati possono scalare le classifiche grazie alla spinta dei creator digitali. La prima edizione dei TikTok Book Awards punta a trasformare i dibattiti nati sulla piattaforma in riconoscimenti concreti e a resitituire una fotografia dinamica delle tendenze e dei gusti del popolo del web, in una parola dei #BookTrend. Agli utenti il compito di decretare i vincitori. Il palcoscenico di questa nuova iniziativa sarà la più importante manifestazione italiana nel campo dell’editoria: nientemeno che il Salone del Libro.

Sono aperte le votazioni per eleggere i vincitori del primo TikTok Book Award. Dopo una prima edizione nel 2023 in Uk, il contest sbarca in Italia La premiazione si terrà l'11 maggio, durante la settimana del Salone del Libro di Torino, di cui TikTok è Official Entertainment Partner .

Il Salone del Libro

TikTok è presente al Salone dal 2022, ma è nel 2023 che ha rafforzato la sua presenza come Official Entertainment Partner. Quest’anno la piattaforma potrà contare su uno stand ancora più grande e sulla propria cerimonia di premiazione che si terrà l'11 maggio all'Auditorium Giovanni Agnelli nel Centro Congressi Lingotto, che ospita il Salone. Le categorie in gara sono 7: Libro, Romance, Revival, Adattamento a film e serie TV, BookTok creator, Casa editrice e Autore/Autrice dell'anno. I finalisti sono selezionati sulla base dell'impatto avuto su TikTok nel periodo tra il 7 gennaio e 6 marzo 2024. Come si misura questo impatto? I fattori determinanti sono visualizzazioni, engagement (vale a dire il numero di like, commenti e condivisioni) e il totale menzioni in video pubblicati con hashtag #BookTok.

Le categorie

Nella categoria “Libri” si affrontano: il memoire del Principe Harry “Spare”, "Truth Untold" della scrittrice italiana Jay Clarime Rokia; "Una brava ragazza è una ragazza morta", l’ultimo capitolo della trilogia di Holly Jackson; la saga gothic horror di "Blackwater" (prima edizione 1983). I libri della prima categoria possono appartenere a qualsiasi genere letterario, fatta eccezione per il "romance", a cui è riservata una categoria apposita, nella quale concorrono "Un’estate dopo l’altra" di Carley Fortune; "Twisted Games" di Ana Huang e poi due romance nostrani "Una ragazza d’altri tempi" di Felicia Kingsley, e "Dance of bulls 2: corpi celesti" di Ribes Halley. Tra i revival dell’anno troviamo invece "La canzone di Achille" di Madeline Miller, "It ends with us" di Colleen Hoover, "Dammi mille baci" di Tillie Cole e l’intramontabile "Orgoglio e pregiudizio" di Jane Austen. Tra gli adattamenti a film o serie tv ci sono titoli che sono stati trasposti a film o serie TV nel 2022 o 2023. Si va da "Leoni di Sicilia" (Disney) ispirato al romanzo di Stefania Auci; "Tutto chiede salvezza" (Netflix) tratto dal romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli; "Eppure cadiamo felici" (RaiPlay) dall’omonimo libro di Enrico Galiano e per finire "Uno splendido disastro" (Leone Film Group in collaborazione con Prime Video), la prima opera della serie "Beautiful" dell’autrice statunitense Jamie McGuire. Si potrà votare anche l’autore o l’autrice dell’anno. Nella rosa ci sono nomi individuati attraverso un criterio misto che tiene conto del dibattito sulla piattaforma e delle segnalazioni dalla giuria. Felicia Kingsley (@felicia_kingsley), Zero Calcare (@zerocalcarecringe), Erin Doom (@erindoomofficial), Enrico Galiano (@enricogaliano), Rita Nardi (@pensieri_come_parole) sono in lizza.