Come si diventa BookToker: i consigli di tre content creator. VIDEO

Con oltre 2 miliardi di visualizzazioni e una crescita del 400% l’hashtag #BookTokItalia è il fenomeno letterario del momento, protagonista anche al Salone del Libro di Torino . Ma come si diventa BookToker e quali sono i trucchi per farsi notare nella community? Lo abbiamo chiesto a tre dei più famosi BookToker italiani: Martina Levato, meglio nota come @levv97, Carmelo Romano de La timida libreria del Riccio e alla ProfToker Valentina Ghetti.

Trovare una chiave stilistica unica

“Quello che funzionato con me e che consiglio è trovare una chiave stilistica unica, cioè un tipo di contenuti, un format, un modo di raccontare che possa rendervi riconoscibili. Altro elemento è essere se stessi: non cercare subito i risultati”. Per Carmelo, laureato in Beni culturali, lo spirito giusto è divertirsi e fare tutto in nome dei libri. Nel caso de La timida Libreria del Riccio il registro ironico si è rilevato vincente. L’importante è essere unici nel proprio genere: “I bookToker ormai sono tantissimi: se non si è personali si rischia di essere eclissati. Non abbiate paura di mostrarvi per quello che siete”, dice Martina.