Medioriente, Usa: Israele ammassa truppe alle porte di Rafah. LIVE

L'amministrazione Biden valuta che Israele abbia ammassato abbastanza truppe ai margini di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, per procedere con un'incursione su vasta scala nei prossimi giorni: lo riferisce la Cnn citando due alti dirigenti Usa, che tuttavia non sono certi se Tel Aviv abbia preso una decisione definitiva per una mossa del genere, in aperta sfida al presidente americano.

"Non riteniamo che quello che sta accadendo" nella Striscia di Gaza "sia un genocidio", dice il consigliere alla Sicurezza nazionale americano Sullivan. Stanotte altri 14 morti e decine di feriti nei raid israeliani sull'enclave palestinese. Ieri un dipendente Onu è rimasto ucciso e un altro ferito in una sparatoria vicino al valico di Rafah. "Ricevo minacce pazzesche da odiatori che dovrebbero essere curati, ma io ho visto tutto: come potrei avere paura?", ha detto ieri la senatrice a vita Segre a un evento al Memoriale della Shoah di Milano. Al salone del Libro di Torino aggredito lo scrittore Stefano Massini mentre presentava il suo libro 'Mein Kampf'.





