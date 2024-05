L'esercito israeliano stringe la morsa su Rafah. In un videomessaggio serale, il portavoce dell'Idf ha spiegato che l'avanza procede per "sconfiggere Hamas e riportare a casa tutti gli ostaggi". Ieri il gruppo terroristico ha diffuso un video nel quale sostiene che l'ostaggio Nadav Popplewell è "morto per le ferite riportate durante un raid israeliano" più di un mese fa. Nuove proteste a Tel Aviv delle famiglie degli ostaggi. Fonti israeliane intanto affermano che i negoziati per una tregua a Gaza non sono del tutto collassati e continuano gli sforzi per un accordo.





