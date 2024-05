Elezioni in Catalogna, 8 i candidati alle presidenziali: lo scenario

Oggi, 12 maggio, in Catalogna si vota per le elezioni regionali anticipate. I cittadini catalani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento, dopo l'annuncio - lo scorso 13 marzo - della fine della legislatura da parte del presidente Pere Aragonès, del partito indipendentista Sinistra repubblicana della Catalogna (ERC). La bocciatura della legge di bilancio in Parlamento aveva spinto Aragonès a convocare nuove elezioni regionali: inizialmente il voto era fissato al febbraio 2025.