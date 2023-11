Spagna, proteste contro l'accordo di governo tra Sanchez e Puigdemont

Il primo ministro spagnolo ha offerto l'amnistia per ottenere il sostegno necessario per formare un nuovo governo, ma la risposta delle piazze è stata dura. Centinaia di migliaia di persone si sono radunate a Madrid, a Barcellona, in Andalusia e a Bilbao

Manifestazioni in tutta la Spagna con centinaia di migliaia di persone che hanno risposto all'appello dei partiti di destra per protestare contro l'offerta di amnistia avanzata dal governo socialista ai separatisti catalani per i fatti del 2017. La mossa del primo ministro Pedro Sanchez è finalizzata a ottenere il sostegno necessario per formare un nuovo governo, ma la risposta delle piazze è stata dura. A Madrid, decine di migliaia di persone si sono radunate a Puerta del Sol e nelle strade circostanti, inondate di bandiere spagnole. Il leader di Vox, Santiago Abascal, che ha accusato Sanchez di essere a capo di "un colpo di stato" e ha promesso che il suo partito manterrà "una mobilitazione permanente.