Catalogna, presidente annuncia che ci saranno le elezioni anticipate

"Come presidente della Catalogna assumo la responsabilità dello stop alla legge di bilancio e ho deciso di convocare elezioni per il prossimo 12 maggio". Così il presidente catalano Pere Aragones ha annunciato in conferenza stampa la fine della legislatura e la convocazione di elezioni anticipate dopo la bocciatura della legge di bilancio in parlamento. Il presidente catalano Pere Aragones (Erc), ha assicurato di aver preso la decisione di porre fine alla legislatura e di anticipare le elezioni per "i veti incrociati" e "l'irresponsabilità di alcuni gruppi parlamentari", che con la bocciatura della legge di bilancio "non hanno votato contro il governo catalano, ma contro i catalani". Il presidente della Generalitat aveva il sostegno del suo gruppo e di quello socialista, oltre che di una deputata del gruppo misto alla legge di bilancio, alla quale si sono opposti i deputati di Em Comun Podem (Podemos), contrari al controverso progetto 'Hard Rock Entertainment Woprld, di un maxi complesso con casinò a Tarragona, e il cui ritiro era stato posto da Podemos come condizione per votare a favore della finanziaria.