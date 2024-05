12 maggio 1949, fine del blocco di Berlino: cosa accadde 75 anni fa

Cosa portò al blocco di Berlino: la storia



La fine della Seconda Guerra Mondiale lasciò la questione tedesca al centro delle discussioni internazionali. Con la divisione del territorio tedesco tra i vincitori della guerra, la Germania fu spartita in quattro zone di occupazione, controllate rispettivamente dall'Urss, dalla Francia, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Lo stesso avvenne per la città di Berlino, che si trovava nel territorio di appartenenza sovietica. Inizialmente sembrava che le potenze vincitrici avessero l’obiettivo di rendere la Germania neutrale e inoffensiva sul piano militare, con la prospettiva di una futura riunificazione. Tuttavia, l'evolversi della Guerra Fredda modificò questo scenario, portando i blocchi contrapposti che si stavano costituendo nel cuore dell’Europa a competere per posizioni strategiche. L’unificazione di fatto delle zone occidentali della Germania e di Berlino, insieme con la creazione di un'unica moneta nell’area occidentale, e alle questioni sulle riparazioni di guerra, spinsero l'Unione Sovietica a una mossa azzardata.



Cosa accadde il 24 giugno 1948



Il 24 giugno 1948 l’Urss bloccò gli accessi ai tre settori di Berlino occupati da statunitensi, inglesi e francesi, tagliando tutti i collegamenti stradali e ferroviari che inevitabilmente attraversavano la parte di Germania sotto il suo controllo, e lasciando la zona occidentale della città senza risorse e rete elettrica, anch'essa sotto il controllo sovietico. Mossa che mirava a indurre le potenze occidentali ad abbandonare Berlino, immersa nel territorio controllato dai sovietici. Le conseguenze per la popolazione civile furono immediate e gravi.



La creazione di un ponte areo



In risposta, il comandante delle truppe d'occupazione americane, il generale Lucius D. Clay propose di inviare una colonna corazzata attraverso le strade che collegavano la Germania Ovest a Berlino, con l’intento di scortare gli aiuti umanitari e di rispondere al fuoco se bloccata o attaccata. Idea che fu bocciata dal presidente Harry Truman, per l’alto rischio di innescare una guerra. Il presidente non voleva abbandonare le posizioni degli alleati occidentali nella città e al tempo stesso mirava a dimostrare di poter sostenere la popolazione. Per farlo, decise di ricorrere a un ponte aereo, che venne istituito il 25 giugno, il giorno dopo l'inizio del blocco.