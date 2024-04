Iran, Bbc: "La 16enne Nika Shakarami fu molestata e uccisa da agenti"

Cronaca

Napoli è scesa in piazza per dire no alle violenze che continuano a essere commesse contro la popolazione in Iran. La manifestazione, promossa dall’attrice Marisa Laurito, ha raccolto 85mila firme per chiedere che le istituzioni italiane ed europee intervengano a sostegno delle lotte delle donne e dei giovani iraniani, mentre dal Paese continuano ad arrivare notizie della brutale repressione delle autorità