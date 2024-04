Le ginnaste Usa vittime di abusi risarcite con 139 milioni

Le vittime di abusi sessuali dell'ex medico della nazionale di ginnastica Usa, Larry Nassar, riceveranno 139 milioni di dollari per chiudere le cause contro l'Fbi, accusata di aver gestito in modo inadeguato le indagini. Lo ha stabilito il Dipartimento di Giustizia americano. L'accordo riguarda 100 atlete e tra loro ci sono le medaglie d'oro olimpiche Simone Biles, Aly Raisman, McKayla Maroney che hanno chiesto all'Fbi 1 miliardo di risarcimento nel 2022 "per l'incapacità di rispondere adeguatamente alle loro denunce".

Le accuse

Il dottor Larry Nassar, ex medico della nazionale Usa di ginnastica artistica, si è dichiarato nel 2017 colpevole delle accuse di molestie sessuali a lui mosse da sette atlete. La confessione è arrivata poco dopo lo sfogo della campionessa olimpica Gabby Douglas, che ha dichiarato di essere stata una delle sue vittime. L’uomo rischia almeno 25 anni di carcere. Davanti al tribunale di Lansing, nel Michigan, Nassar aveva dichiarato di volersi scusare per il bene della comunità: "Voglio che le ragazze guariscano. Voglio che l’intera comunità guarisca. Non provo rancore per nessuno, voglio solo guarire anch’io. È giunto il momento", recita il comunicato da lui rilasciato. Nassar è in carcere anche per possesso di materiale pedopornografico.