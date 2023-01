Scandalo ginnastica, dalle denunce alle indagini su ct delle Farfalle

2/12 ©Ansa

La Procura federale della Federginnastica, il 4 gennaio 2023, deferisce le due donne. L'addebito nei loro confronti è quello di aver adottato, nel periodo compreso fino all'estate 2020, "metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, ponendo in essere pressioni psicologiche e provocando in alcune ginnaste l'insorgere di disturbi alimentari e psicologici". In foto: Maccarini con le Farfalle, Olimpiadi di Tokyo 2020

Brescia, violenza psicologica su ginnaste: la denuncia di due madri