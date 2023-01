Caso ginnastica, allenatrice Maccarani deferita da giustizia sportiva

Stesso provvedimento anche per la sua assistente. Secondo la procura federale hanno usato "metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, ponendo in essere pressioni psicologiche e provocando in alcune ginnaste l'insorgere di disturbi alimentari e psicologici"

Le audizioni della Procura federale, iniziate lo scorso 30 ottobre all'Accademia Internazionale di Desio, si sono concluse il 29 dicembre. Dopo aver ascoltato tutti i soggetti, che a vario titolo hanno frequentato la struttura di Desio negli ultimi cinque anni, viene contestato alla Direttrice Tecnica Nazionale e alla sua assistente la violazione dell'art. 2 del regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all'art.7 del Codice Etico FGI e all'art.2 del Codice di Comportamento Sportivo del Coni. In particolare, l'addebito nei loro confronti è quello di aver adottato, nel periodo compreso fino all'estate 2020, "metodi di allenamento non conformi ai doveri di correttezza e professionalità, ponendo in essere pressioni psicologiche e provocando in alcune ginnaste l'insorgere di disturbi alimentari e psicologici".