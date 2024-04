Usa, Tik Tok: legge Usa calpesterebbe diritto libertà di espressione

La piattaforma social cinese Tik Tok reagisce al voto della Camera dei Rappresentanti definendo "deplorevole il fatto che usi la copertura di un'importante assistenza estera e umanitaria per far passare ancora una volta una legge di interdizione che calpesterebbe i diritti di libertà di espressione di 170 milioni di americani, devasterebbe 7 milioni di imprese e chiuderebbe una piattaforma che contribuisce all'economia statunitense per 24 miliardi di dollari all'anno”. Lo ha dichiarato un portavoce di TikTok in un comunicato.