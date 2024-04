TikTok Notes, cosa sappiamo sull'app fotografica rivale di Instagram

Quando gli utenti tentano di condividere un post di foto sull'app, questi saranno condivisi in automatico sulla nuova applicazione , con la possibilità di disattivare l'opzione condivisione multipiattaforma: sarà quindi l'utente a scegliere se utilizzare la nuova applicazione per la condivisione delle proprie foto o meno. Un sito chiamato notes.tiktok.com è attualmente attivo sul web con un pulsante “apri app”, non funzionante. L'interfaccia sembra molto simile a Instagram con la possibilità di condividere foto accompagnate da una didascalia.

La conferma di TikTok

L'azienda cinese ha precisato che Notes sarà disponibile solo nel prossimo futuro. In un colloquio con la BBC ha sottolineato che sta lavorando su uno “spazio dedicato” per foto e testi, precisando però che il design dell’app Notes non è stato finalizzato e neanche ha confermato una data precisa di rilascio dell'app.

Il parere dell'esperta

Secondo quanto riferito Karen North, esperta di social media digitali e docente presso la University of Southern California, a Forbes, un’app fotografica di TikTok potrebbe avere un enorme successo proprio per il modo "in cui il marchio ha creato uno spazio sicuro e non giudicante per condividere contenuti". Secondo l'esperta infatti Instagram, dopo il lancio nel 2010, "è diventata molto giudicante" e si è trasformata in uno spazio iper-curato con post che avevano o meno successo in base al loro merito artistico. Le persone che guadagnano un sacco di soldi pubblicano intrattenimento di alta qualità, ma c'è anche una cultura in cui altre persone si lanciano e sono semplicemente se stesse", ha detto Smith. “Le persone non vengono criticate perché cantano o ballano male, vengono celebrate per questo. Questa è la polvere magica di TikTok”.