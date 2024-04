G7 Esteri a Capri, al via la seconda giornata: focus su Ucraina e Iran

Comincia la seconda giornata del G7 dei ministri degli Esteri a Capri. Il vertice, sotto la presidenza del vicepremier Antonio Tajani, entra oggi nel vivo: si parlerà di difesa dell'Ucraina e della crisi in Medioriente dopo l'attacco dell'Iran a Israele, ma anche di argomenti caldi per lo scenario internazionale quali la cybersicurezza e le sfide poste dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale (COSA SAPERE). In mattinata, parlando con i giornalisti a margine del G7, l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell ha detto: "Non possiamo contare solo sugli Usa, dobbiamo prenderci la nostra responsabilità. Abbiamo i Patriot, abbiamo i sistemi antimissile, dobbiamo tirarli fuori dai magazzini e inviarli in Ucraina, dove la guerra si sta intensificando, e sono sicuro che lo faremo rapidamente".