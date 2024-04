Guerra Medio Oriente, a che punto è il programma nucleare dell’Iran

Dopo il raid lanciato sabato notte su Israele, torna lo spettro dell'arsenale atomico di Teheran. Nel 2015 l’accordo di Vienna aveva abolito le sanzioni in cambio di maggiori controlli ma, con l’uscita degli Stati Uniti dal patto, la Repubblica Islamica è tornata a intensificare il programma. Secondo l’intelligence americana, tuttavia, al momento non sarebbero in atto le attività chiave per finalizzare la costruzione di una bomba